أخبار الإسكندرية: رفض تطبيق الأدنى للأجور وافتتاح مستشفى التشوهات

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث برز اعتراض شُعب غرفة الإسكندرية على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما تم افتتاح أول مستشفى لأطفال التشوهات الخلقية بالمجان في الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق عيادة نفسية للنساء فقط في مستشفى المعمورة لأول مرة، ناهيك عن ضبط 200 ألف قطعة حلاوة المولد النبوي بدون بيانات في الإسكندرية.

شُعب غرفة الإسكندرية تعترض على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

أبدى رؤساء شُعب الغرفة التجارية بالإسكندرية اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، فتداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.

افتتاح أول مستشفى لأطفال التشوهات الخلقية بالمجان في الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مستشفى «نيل الأمل لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية»، وهو أول مستشفى متخصص بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة 250 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدني، بمنطقة ميامي بنطاق حي المنتزة أول، في محاولة لرفع المعاناة عن مرضى الاختلافات الخلقية من الأطفال.

عيادة نفسية للنساء فقط في مستشفى المعمورة لأول مرة

أعلن مستشفى المعمورة للطب النفسي في الإسكندرية، عن افتتاح عيادة خاصة بالمرأة، وذلك يوم الاثنين، في إطار الاهتمام بمتابعة مشاكل المرأة النفسية، لسماع ما يضايقها والتحدث مع الطبيب النفسي داخل العيادة المخصصة لها فقط، من أجل راحتها النفسية، خاصةً مع تعرضها لعدد من المشاكل النفسية، بسبب ضغوطات الحياة، وغالباً لا تلجأ للطب النفسي.

ضبط 200 ألف قطعة حلاوة المولد النبوي بدون بيانات في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، من ضبط 200 ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات و تواريخ صلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة استعدادا لاستقبال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في ظل انتشار حلوى المولد و حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.