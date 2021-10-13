الأهلي: موسيماني مستمر في منصبه.. ولم يطلب زيادة راتبه

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده.

وقال أمير توفيق: «تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، بيتسو موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة».

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