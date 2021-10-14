عبير صبري ترفض التبرع بأعضائها: «هيصة وكله كلام لأن الكلام ببلاش»

أعلنت الفنانة عبير صبري، أنها لن تتبرع بأعضائها بعد وفاتها، إشارة منها لرفضها مبادرة الفنانة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء.

وكتبت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل أن شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا».

كله كلام والكلام ببلاش

في المقابل ردت شقيقتها الإعلامية مروة صبري، عليها بإيموشن ضاحك لترد الأخيرة عليها قائلة «هيصة».

من جانبه علق هيثم رشدي على منشور الفنانة عبير صبري قائلًا: «المشكلة انهم عارفين أنهم بعد ماهيمشوا ولا أهلهم ولا حد هايسمح بالكلام ده أصلا، بس التريند بيحكم للاسف.. لكن العبير طول عمره حقيقى»، لترد عليه الفنانة «كل واحد وأفكاره وأعضاؤه بقى».

وعلق باسم شرف «وأنا كمان.. هاخد كل حاجتي وأنا ماشي.. على أساس أني بموت في البشرية ونفسي أخدمها»، لترد عليه عبير صبري «كله كلام وخلاص الكلام ببلاش ياباسم».

إلهام شاهين أعلنت تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها وذلك على هامش حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، ودعت الجميع للتبرع بأعضائهم لانقاذ حياة الآخرين حيث لا يستفيد الإنسان من أعضائه التي يأكلها الدود وتتحول لتراب بعد وفاته.

وتفاعلت عدد من الفنانات والمشاهير منهم رانيا يوسف التي أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها قائلة «أنا شخصيا شايفة إن ده جسمي، ويمكن يكون منفعة لغيري يستفيد بيه، ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، بدل ما ياكله الدود».

كما أعلنت النائبة فريدة الشوباشي عن تبرعها بأعضائها وتعتبر أول نائبة تعلن التبرع بأعضائها وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح البشر.

كما أعلنت الإعلامية إيناس عز الدين تبرعها بأعضائها مضيفة في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا هكون ميتة وقتها ويمكن أعضائي تفيد أي حد مريض، طالما أن التبرع بالأعضاء حلال وفقًا لما أعلنه عدد من المشايخ».

وأكدت إلهام شاهين أن زميلتها الفنانة يسرا تفكر في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وكذلك الفنان السوري عبدالمنعم العمايري.