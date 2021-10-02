عبير صبري تنتظر عرض 3 أفلام سينمائية جديدة

تعيش الفنانة عبير صبري، حالة من النشاط الفني خلال الأيام الجارية، إذ تحضر حاليا لثلاثة أفلام سينمائية جديدة، ستعرض أغلبيتها مع نهاية العام.

عبير صبري تعود من جديد أمام عدسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي

كشفت عبير لـ«الوطن»، عن تفاصيل أعمالها الجديدة، قائلة: «لدي ثلاثة اعمال سينمائية، من المقرر أن تطرح قريبا، وهي ليلة العيد مع المخرج سامح عبدالعزيز، وآل هارون مع المخرج معتز حسام، واتنين طلعت حرب مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي».

وعن الاستعداد للموسم الرمضاني، أوضحت عبير، أنها لم تتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي جديد.

كان آخر ظهور لعبير صبري، أثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

عبير صبري تنتهي من المشاركة في فيلم آل هارون

وكانت عبير صبرى، نشرت صورا لها أثناء تلقيها اللقاح وعلقت قائلة: «الجرعة الثانية من الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، قدموا واتطعموا كلكم ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة».

وشاركت عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «موسى»، إذ جسدت دور صعيدية، ومسلسل «موسى»، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، ويضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.