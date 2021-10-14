إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أُصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، في مشاجرة بسبب خلاف على حد فاصل بأرض زراعية بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهما أبناء عمومة، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

قوات الشرطة تلقي القبض على طرفي المشاجرة

وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: «عبد الرحمن.ح.خ»، 35 سنة، عامل، تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، «حارس.ح.خ»، 25 سنة عامل، «عمرو.ح.خ»، 26 سنة، عامل، وطرف ثان: «محمد.ن.ى»، 42 سنة، عامل، «مصطفى.ى.خ»، 24 سنة عامل، و«شروق.م.ى»، 16 سنة طالبة، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب، بسبب خلافات على حد فاصل بأرض زراعية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.