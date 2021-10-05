الملا يعلن إنهاء إجراءات مد الغاز الطبيعي المصري للبنان خلال أسابيع

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

جاء ذلك في تصريحات للملا عقب انتهاء المباحثات بين الجانبين.

وأضاف الملا أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ومساندة لبنان لتتخطي أزمة الطاقة.

وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره اللبناني جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصرى عبر أراضيها.

وأضاف الملا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص على لقاء الوزير اللبنانى للتاكيد على رغبة مصر في دعم الشقيقة لبنان في الحصول على احتياجاتها من الغاز المصري، لافتا إلى أن الوزير اللبناني زار عددا من منشآت قطاع البترول والغاز منها مركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" والتعرف على التقدم التكنولوجي والحداثة فى إدارة حجم خطوط أنابيب الشبكة.

وزير الطاقة والمياه اللبناني: مصر بقيادة السيسي لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم

ومن جانبه، أكد دكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، على فخره واعتزازه بأن «أول زيارة رسمية له خارج لبنان كانت لمصر وأن مصر هي أم الدنيا وبوابة الوطن العربي وعاصمته ودائما تؤازر وتقف مع الدول العربية الشقيقة ، وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم».

وأشار إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذي أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم فى هذا الوقت الصعب ومساندتهم في كافة المجالات وخاصة الطاقة، معربا عن توجيه الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية الشكر والتقدير للرئيس السيسي والأشقاء في مصر.

المباحثات استمرت يومين

وأضاف الوزير اللبنانى أن المباحثات التى استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مرورا بالدول الشقيقة الأخرى سوريا والأردن، وأنه قد تم بحث امكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة.