محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة في موعده وساعدنا على الرواج السياحي (فيديو)

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن العوامل التي ساعدت على اشتعال حريق القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة صباح أمس الأربعاء، موضحا أن الحادث نتج عن ماس كهربائي، وبسبب امتلاء المكان بالعديد من المعدات والخامات الخاصة بتنظيم فاعليات المهرجان كـ (الأخشاب والموكيت)، اشتعل الحريق بشكل سريع، قبل أن تتحرك قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث بمنتهى السرعة، ونجحوا في السيطرة بشكل سريع على الحريق، مؤكدا أن المهرجان سينطلق في موعده بلا أي تأجيلات.

محافظ البحر الأحمر: مسؤولو الجونة بدأوا تجهيز المكان فور السيطرة على الحريق

وأوضح «حنفي»، عبر مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن مسؤولي المهرجان، كانوا حريصين فور الانتهاء من عمليات السيطرة على الحريق وتبريد المكان، على العمل سريعا نحو إعادة المكان كما كان قبل الحريق، كاشفا أنهم انتهوا بالفعل من تنفيذ حوالي 70% من عمليات إعادة المكان.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الدورة القادمة من مهرجان الجونة، ستقام في موعدها اليوم دون أي تأجيلات، بسبب هذا الحريق.

محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة حجز مكانة دولية له

وحول حالة الرواج السياحي التي يسسببها مهرجان الجونة كل عام، صرح المحافظ أن مهرجان الجونة نجح مؤخرا في حجز مكانة له بين كل المهرجانات الدولية، وهو ما يساعد بلا شك في جذب أنظار كل المهتمين بصناعة السينما حول العالم إلى الجونة ومدينة الغردقة بوجه عام، خلال فترة تنظيم المهرجان كل عام.

وأردف المحافظ أن تنظيم المهرجان أيضا، ينقل رسالة واضحة للعالم، أن مصر استطاعت العبور من أزمة وباء كورونا بكفاءة، كما أنه يؤكد أيضا أن مصر تفتح أبوابها أمام استقبال السياح من مختلف الجنسيات، إلى جانب التأكيد على أمن واستقرار مصر التام.

وكان قد فوجئ الكثيرون، بنشوب حريق ضخم شب بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة صباح أمس الأربعاء، قبل أن تنجح قوات الدفاع المدني في السيطرة الحريق بشكل سريع، ومن حينها ويسابق المسؤولون عن المهرجان العمل على إعادة المكان كما كان، قبل انطلاق فاعليات النسخة الجديدة من المهرجان بعد ساعات من الآن.