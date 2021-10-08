هيروين وحشيش و27 قطعة سلاح حصيلة حملة أمنية بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، 27 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، كما ضبطت كميات من الحشيش والأفيون والهيروين والشابو بحوزة عدد من تجار المخدرات، ضمن حملة لتأكيد قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، شاركت فيها مجموعات قتالية من قوات الأمن.

ضبط 27 شخصا يحملون أسلحة نارية غير مرخصة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 4 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، و3 «فرد روسي صناعة محلية»، و15 «فرد خرطوش»، بحوزة 27 شخصا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الدفاع.

ضبط هيروين وحشيش وشابو بحوزة تجار مخدرات

وتمكنت الحملة من ضبط 25 لفافة من مادة الشابو المخدر زنة 50 جراما وسلاحا أبيضا ومبلغا ماليا 200 جنيه بحوزة «مصطفي.م.ع»، وشهرته «الأسيوطي»، 37 سنة، عامل ويقيم بقسم أول سوهاج، كما تم ضبط لفافة من مخدر الشابو زنة 20 جراما بحيازة «مبروكة.م.م»، 45 سنة، ربة منزل، تقيم بمركز البلينا، وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضبطت الحملة لفافة من مادة الهروين المخدر زنة 20 جراما، بحوزة «سالم.ا.ع»، 25 سنة، عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، و10 قطع من جوهر الأفيون المخدر زنة 150 جراما، و20 قطعة حشيش زنة 30 جراما، بحيازة «أحمد.ا.م»، 20 سنة، عامل ويقيم بمركز طما، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.