عبدالقادر: نقل تجربة المنظومة الضريبية المصرية إلى السودان

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على إتاحة كل الخبرات والإمكانيات لجمهورية السودان من أجل نقل التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي في 2030 وذلك حتى يكون التعاون مثمرًا وفعالًا.

وأضاف خلال لقائه وفداً سودانياً يضم كل من محمد علي مصطفى الأمين العام لديوان الضرائب بالسودان، والدكتورة هناء بشير نور الدين مدير مركز كبار الممولين بديوان الضرائب السوداني،إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة، أن المصلحة قامت بتنظيم برنامج تدريبي للوفد السوداني من ديوان الضرائب عن الفحص الضريبي لنشاط البترول وذلك على مدار خمسة أيام.

وأشار عبدالقادر إلى أن البرنامج يعد البرنامج التدريبي الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن سلسلة برامج تدريبية بالتعاون مع ديوان الضرائب في السودان، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ومكتب شمال أفريقيا، حيث إن البرنامج الأول كان يتناول نشاط الاتصالات، موضحًا أنه من المقرر تنظيم برنامج تدريبي خلال شهر نوفمبر وبرنامج آخر خلال ديسمبر حول الأنشطة المختلفة.

وأكد أن زيارة الوفد السوداني لمصلحة الضرائب المصرية تأتي في إطار توجيهات وزارة المالية بتعزيز العلاقات والتعاون مع أشقائنا في السودان وتقديم كل أوجه الدعم وفي جميع الملفات ذات العلاقة بالضرائب وغيرها، لافتاً

تبادل الخبرات بين المسئولين بالمصالح الضريبية في مصر والسودان

وأشار «عبد القادر» إلى أن تبادل تلك الخبرات واللقاءات المستمرة بين المسئولين بالمصالح الضريبية بكل من مصر والسودان تصب في مصلحة شعوب هذه الدول التي تربطهم علاقات قوية ومستمرة على مدى التاريخ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بجهود حثيثة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية، وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي وظهر ذلك جليًا في مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مثل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وغيرها.

معالجات محاسبية وقوائم مالية لنشاط البترول

وقال إن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه للوفد السوداني قد تناول موضوعات حول «المعالجات المحاسبية وقوائم مالية لنشاط البترول، المشكلات الضريبية لنشاط البترول، كيفية الفحص الضريبي للقوائم المالية لشركات البترول، والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، نشاط قطاع البترول ومراحل الفحص في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والمهارات الفنية والمعالجة الضريبية لنشاط البحث ونشاط التكرير، المعالجة الضريبية والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة»، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل وتطبيقات عملية للفحص الضريبي لنشاط البترول قيمة مضافة ودخل.

زيارة الوفد السوداني تشمل قطاع الموارد البشرية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة قامت بوضع برنامج لزيارة الوفد السوداني تشمل زيارة قطاع الموارد البشرية، حيث تم استعراض مهام وإنجازات قطاع التدريب الضريبي، وكذلك تم استعراض مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، لافتًا إلى أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

جدير بالذكر، أنه تم خلال الزيارة استعراض عرض تقديمي عن المراكز الضريبية، ومشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تسهم في توفير المعلومات الدقيقة والفورية والتي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، و تساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحصيل مستحقات الدولة، وكذلك تبسيط الإجراءات، وميكنتها لضمان التيسيرعلى الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، وكذلك تم استعراض ما تم من إجراءات لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح حتى الآن.