طلب برلماني للحكومة بتأمين أعمدة الإنارة قبيل فصل الشتاء

وجه النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، مناشدة لكل من وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، بالتنسيق، لتأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق استعدادا لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار، وخصوصا في المدن الساحلية. وذلك لمواجهة حالات الصعق الكهربائي والتي أودت بحياة عدد من المواطنين من بينهم أطفال في عمر الزهور.

تكرار حوادث الوفاة نتيجة الصعق الكهربائي

وقال النائب محمد زين الدين في بيان صادر عنه اليوم بضرورة توخي كل درجات الحذر من تكرار حوادث الصعق الكهربائي التي وقعت من قبل نتيجة سقوط الأمطار لعدم تأمين أعمدة الكهرباء، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم تكرار تلك الحوادث في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تطوير للبنية التحتية في مختلف المرافق في ظل مشروع حياه كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأمين أعمدة الإنارة قبل موسم الشتاء

وطالب النائب محمد زين الدين الحكومة بكل أجهزتها، وخاصة وزارة الكهرباء والتنمية المحلية والزراعة الاستعداد مبكرا لفصل الشتاء، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بكل المحافظات، لمراجعة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة في كل الشوارع والطرق، وكذلك تأمين الأشجار على جانبي الطرق والمجاورة لأعمدة الإنارة، منعا لوقوع حوادث بسببها حال وجود تقلبات جوية وسقوط أمطار.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة طوارئ الأمطار

وشدد النائب محمد عبدالله زين الدين، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحليات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ومستمرة، للتعامل السريع مع حالات طوارئ قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق، لا سيما في ظل تواجد الأطفال بالشوارع ذهابا وإيابا للمدارس.

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية، لتوعية الأطفال والمواطنين للتعامل في مثل حالات الطوارئ التي قد تنتج عن هذه الحوادث واتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة.