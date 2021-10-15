غدا.. بدء اختبارات وظائف السكة الحديد 2021 لخريجي الدبلومات الفنية

أكد المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، عن بدء اختبارات تعيين الفنيين في وظائف السكة الحديد 2021، صباح غد السبت الموافق 16 أكتوبر الحالى، لافتا إلى أنه سيتم تعيين من يجتازوا جميع الاختبارات، مؤكدا أنه لن تكون هناك «وسايط» في تعيين الفنيين، منوها إلى أنه سيتم تعيين ما يقرب من 1500 فني من خريجي الدبلومات الفنية، في وظائف عمال المزلقانات وأبراج الإشارات وصرافي تذاكر وكمسارية ومشرفي قطارات.

مراد: تعيين 1500 فني من خريجي الدبلومات الفنية في وظائف السكة الحديد 2021

وأوضح «مراد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اختبارات وظائف السكة الحديد 2021، الخاصة بالفنيين ستبدأ صباح غد السبت 16 أكتوبر الجاري، وتنتهي في 25 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الاختبارات ستعقد في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة جميع المتسابقين من خريجي الدبلومات الفنية، مشددا على ضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء عقد الاختبارات.

مراد: اختبارات الفنيين في وظائف السكة الحديد 2021 ستبدأ 16 أكتوبر وتنتهي 25 نوفمبر المقبل

وأشار إلى أنه تم وضع جدول اختبارات شامل لجميع المتقدمين لشغل وظائف السكة الحديد 2021، لخريجي الدبلومات الفنية، مؤكدا أنه تم تقسيم الأيام، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح المتقدمين للاختبارات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف، لعودة حالة الانضباط داخل منظومة السكك.

مراد: جدول اختبارات شامل لجميع المتقدمين لشغل وظائف السكة الحديد 2021

وقال إنه عقب اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات، سيتم إرسال أسمائهم إلى القوات المسلحة قبل تعيينهم في وظائف السكة الحديد 2021، وذلك لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية ومن ثم التحري عليهم أمنيًا، علاوة على كشف الهيئة، منوها إلى أنه بعد ذلك سيتم إرسال بيانات الـ1500 متقدم ممن وقع عليهم الاختيار إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريبا فنيا وتدريبا انضباطيا عسكريا وسلوكيا، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يتم تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد.