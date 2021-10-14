قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة غدا لمدة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر، عرب الطوايلة، وسط المدينة بالمطرية، منطقة الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، الحي العاشر، صقر قريش، الواحة، شارع متولي الشعراوي، السويسري ب، أرض الجولف، الإمداد والتموين، ومساكن رامو)، اعتبارا من الساعة الـ5 مساء غدٍ الجمعة 15/10/2021، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة في بيان عنها، سبب الانقطاع، نظرا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مسطرد.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.