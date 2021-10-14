ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للشاحنات منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات ارتفاع بنسبة وصلت إلى 51% بعدد 33 ألف و 424 مركبة، خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2021، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

خلال السطور التالية رصد ترتيب الشركات الأكثر مبيعات لمركبات الشاحنات الأكثر مبيعًا خلال 8 أشهر منذ بداية العام 2021 داخل السوق المحلي، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية تتنافس جميعها على الأكثر مبيعا خلال العام الجاري، وهم بالترتيب:

شيفروليه ونيسان وتويوتا الشركات الأكثر مبيعا للشاحنات خلال 8 أشهر في مصر

- شيفروليه ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 24 ألف و377 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 17 ألف و602 مركبة.

- نيسان ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 3 آلاف و209 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2084 مركبة.

- تويوتا ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1712 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 1147 مركبة.

- سوزوكي ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1360 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 25 مركبة.

- مرسيدس بنز ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 1041 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 513 مركبة.

- فيات ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 601 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 231 مركبة.

- ميتسوبيشي ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 544 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 280 مركبة.

- JMC ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 165 مركبة.

-جريت وول ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 153 مركبة.

- فولفو ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 107 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 14 مركبة.