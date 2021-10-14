الأرصاد تجيب عن سؤال «هنلبس الشتوي إمتى؟»

مع التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، يتساءل كثيرون عن موعد قوم الشتاء وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة بعد نزول الأمطار وحدوث البرق، إضافة إلى توقعات الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الجمعة، ما جعل العديد من الأشخاص في حيرة من أمرهم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات، والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنّ الفترة الحالية تشهد تذبذبا كبيرا فى درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وعن ارتداء الملابس الشتوية من عدمه خلال الأيام المقبلة، قال شاهين، إنّه يفضل استبدال الملابس الصيفية بملابس ثقيلة أو ارتداء قطعتين من الملابس بدلا من واحدة في هذه الفترة وفي ظل التقلبات والطقس المتذبذب.

موعد فصل الشتاء

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ فصل الخريف مستمر معنا حتى يوم 20 ديسمبر، بينما يبدأ فصل الشتاء اعتبارا من يوم 21 ديسمبر وفق قوله، لافتا إلى أنّ التقلبات الجوية واردة في فصل الخريف، حيث يعرف عنه أنّه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، لكن معظم أيامه تشهد اعتدالًا في درجات الحرارة.

وكشف بيان صادر عن هيئة الأرصاد، عن ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنّ درجات الحرارة ستظل مرتفعة وتنخفض بداية من يوم الأحد.

طقس شهر أكتوبر

وأصدرت هيئة الأرصاد بيانا عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال شهر أكتوبر، موضحة: «متوقع أن يقل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا ومدى تأثيرها على درجة الحرارة المحسوسة خلال الشهر الحالي».

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الشهر الحالي، على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والدلتا، بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط، مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو.