الأرصاد: لسه مش محتاجين نلبس جواكت.. ومفيش أمطار في القاهرة لأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، يشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، وطقس حار أثناء الظهيرة وبخاصة مع سطوع أشعة الشمس، لكن بمجرد غيابها تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا ويكون الطقس لطيف تماما أثناء ساعات الليل، مؤكدة عدم وجود فرص أمطار على القاهرة لمدة أسبوع مقبل، كما أن الوقت لم يحن بعد من أجل ارتداء الملابس الشتوية «لسه مش محتاجين نلبس جواكت».

نسمات هواء باردة

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش: «في بعض الأحيان والمناطق نشعر بنسمات هواء باردة في الصباح البارد وبخاصة في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة بسبب انخفاض درجات الحرارة الذي نشهده منذ أسبوعين تقريبا».

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وستصل في القاهرة إلى 34 درجة و42 درجة في جنوب البلاد، وستصل إلى 33 درجة في السواحل الشمالية.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض مرة أخرى اعتبارا من يوم الأحد، لافتةً إلى أن اليوم الخميس سيشهد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد مثل السلوم والضبعة ومطروح وكلها غير مؤثرة.