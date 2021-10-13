المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لطالب وخفير لتجارتهما في الحشيش

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة طالب وخفير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيه، وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي، والدكتور شريف حافظ، وأمانة السر أحمد رفعت، وأحمد فتحي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 6697 لسنة 2021 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم «محمد. أ» 21 عاما، طالب، والمتهم «جمال. ر» 26 عاما، خفير، أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، ويكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدارت.

اعترفات المتهمين

وورد في أقوال الشهود، وعلى رأسهم ملازم أول شرطة، أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة توجه إلى مكان تواجد المتهمين، فضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على علب سجائر تحتوي بداخلها على قطع بنية اللون لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وعزا قصدهما من إحرازهما تلك المضبوطات الاتجار فيها، وبمواجهتهما أقر بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلته، والهاتف للاتصال بعملائهما.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، نتيجة تحليل المظروف المحرز وبداخله علبة سجائر بها عدد ثلاثة قطع لمادة سمراء اللون زنة 65 جراما، حيث ثبت أن المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتداولت المحكمة القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم أصدرت الحكم المتقدم.