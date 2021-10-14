عاقل: تطعيم أكثر من 95% من العاملين بالفنادق

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن أكثر من 95% من العاملين بفنادق الجمهورية قد تلقوا التطعيم بالأمصال الخاصة بفيروس كورونا.

وأفاد في تصريحات لـ «الوطن» بأن عدد العاملين بالقطاع الفندقي يبلغ حاليا نحو 120ألف عامل حصل أكثر من 110 آلاف منهم على التطعيم، موضحًا أنه يتم حاليًا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى وعددهم نحو 21 ألفًا بالجرعة الأولى من التطعيم، حيث تلقى 80% منهم الجرعة الأولى من التطعيم، على أن يتم الانتهاء من تطعيم باقي العمالة قبل نهاية الشهر الجاري.

تطعيم 100 % في فنادق شرم الشيخ والغردقة

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي، كاشفًا عن أن الأيام الحالية تشهد حصول العاملين بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة على الجرعة الثانية من مصل كورونا، موضحًا أنه بنهاية الشهر المقبل سيكون قد تم حصول كافة العاملين بالقطاع الفندقي المصري على جرعتي التطعيم.

عمليات تطعيم العاملين إجبارية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن عملية تطعيم العاملين بالفنادق إجبارية وليست اختيارية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالقطاع الفندقي يدركون جيدًا أهمية الحصول على التطعيم، لافتًا إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أية إخطار من أى فندق عن رفض أيًا من العاملين به الحصول على الأمصال المضادة لكورونا، موضحا أن كل فندق مسئول عن تطعيم العمالة به.

لا قرارات لمنع عاملي الفنادق غير المطعمين

وأوضح عاقل أن وزارة السياحة لم تصدر إلى الآن أى قرارات بخصوص منع غير الحاصلين على التطعيم من العمل بالفنادق، لافتًا إلى أن المنشآت الفندقية منعت بشكل تلقائي غير المحصنين من التعامل المباشر مع النزلاء، مشيرًا إلى أن حصول العاملين على التطعيم يسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.