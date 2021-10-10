شروط ومواصفات الوحدة السكنية بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن الشروط الواجب توافرها في أصحاب الدخل المتوسط، حتى يمكنهم الحصول على شقة يصل سعرها لنحو 1.4 مليون جنيه مصري، وبأقساط تدفع على 30 عاما، منذ إعلان البنك المركزي شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» شروط حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية «شقة» ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، حيث تتيح البنوك نوعين من مبادرة التمويل العقاري سواء بفائدة 3% سنويًا متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، أو بفائدة 8% لمتوسطي الدخل وبفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

شروط حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري

وأعلن البنك المركزي في يوليو الماضي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة التمويل العقاري رسميا في البنوك مخصصا لها شريحة بقيمة 100 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 3% سنويا لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي على فترة سداد تصل إلى 30 عاما، وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لأحد منهما في وقت سابق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- يشترط لا يتجاوز سن المتقدم عن 60 عاما.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا و14 ألف جنيه للأعزب بالنسبة لمتوسطي الدخل، أما محدودي الدخل يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لدخل المتقدم الأعزب عن 4.5 ألف جنيه و6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.

- يلتزم المتزوج بدفع مقدم 20% من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الأعزب من متوسطي الدخل، يلتزم بدفع 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أما أصحاب المعاشات يشترط سداد 40% من سعر الشقة.

مواصفات الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

وضع البنك المركزي شروطا يجب توافرها في الوحدة السكنية للحصول عليها من الإسكان الاجتماعي طبقا لشروط مبادرة التمويل العقاري:

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري، أو على الأقل قابلة للتسجيل وليست مخالفة.

- كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- الوحدات التي تدخل ضمن المبادرة هي بهدف السكن فقط وليس لهدف تجاري.

تعديل مبادرة التمويل العقاري الاسبوع الماضي

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أضاف تعديلًا على بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 8% سنويا الصادرة في ديسمبر 2019، بزيادة قيمة الوحدة لاستفادة أكبر عدد ممكن وإلغاء شرط المساحة، ومد آجال التمويل لسنوات أطول، الأسبوع الماضي.