كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع بمياه الشرب في الإسكندرية

قدمت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، للمتعاملين مع الشركة وأهالي المدينة الساحلية، خدمة كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع، حيث تم نشر الفيديو على البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة في إطار الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها لتسهيل الأمر على العملاء وعند الذهاب إلى أفرع الشركة للسؤال والاستفسار.

كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع عداد الشحن بالكارت

واستعرضت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خلال الفيديو عدد من الخطوات لعملية الدفع مسبقاً بالكارت، لتنفيذ أي عملية على الكارت الخاص بشحن العداد الإلكتروني لمياه الشرب حيث يجب وضع الكارت داخل العداد أولاً والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط قبل الحضور إلى مراكز الشحن في نفس تاريخ اليوم، كما يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط لتنزيل الرصيد.

كيفية معرفة الرصيد المتبقي بكارت شحن في عداد المياه

لمعرفة الرصيد المتبقي في كارت شحن المياه داخل عداد المياه الكهربائي يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية.

كيفية معرفة عدد الأمتار المتبقية بعداد المياه

لمعرفة عدد الأمتار التي تم استهلاكها خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

يوجد استدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف باختلاف نوع النشاط وتتم المحاسبة حسب الائحة التجارية الموحدة.

كيفية التعرف على انتهاء رصيد الشحن بعداد المياه الإلكتروني

عند وصول الشحن إلى 20% يبدأ ضعف المياه وإنذار بقطع المياه ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة لحين إعادة الشحن.

ما هي مراكز شحن عداد المياه في الإسكندرية

يتم الشحن بمراكز الشحن التابع لها مسكن العميل أو أى مركز شحن لشركة المياه، إضافة إلى تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركة فوري كود الخدمة 575.

ماذا يحدث عند نفاذ الرصيد بعداد المياه

خلال الاجازات الرسمية لن تنقطع المياه وسيظل المحبس مفتوحا خلال فترة الإجازة حتى لو نفذ الرصيد.