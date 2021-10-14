القبض على هارب من 150 سنة سجن مختبئا في مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على هارب من تنفيذ 47 حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 150 سنة مختبئًا داخل شقة في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في 47 حكم قضائي بإجمالي مدد حبس بلغت 150 سنة.

المتهم يعترف بالأحكام الصادره ضده

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.

ضبط هارب من 31 حكما

وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص يعمل بإحدى المستشفيات بمطروح، وهارب من محل إقامته ومطلوب التنفيذ عليه في 31 حكما في قضايا «شيكات - تبديد»، وقيامه بتجميع أموال من المواطنين بزعم الاتجار في الأجهزة الطبية والأشعة.

تداول منشور على فيس بوك

وكانت بداية الواقعة، بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن هروب أحد الأشخاص المعروف بـ«مستريح مطروح»، وذلك بعدما أستولى على أموال المواطنيين بمحافظة مطروح وفر هاربًا.

تحديد مكان اختباء المتهم

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد مكان اختباء المذكور بشقة مستأجرة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.