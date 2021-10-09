ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 196 قطعة أسلحة نارية بحوزة 159 متهمًا، وتنفيذ 85053 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 272 قضية مخدرات بحوزة 272 متهمًا، و45 هاربًا و27 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و341 دراجة نارية مخالفة، و25766 مخالفة مرورية، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 5 تشكيلات عصابية.

فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.