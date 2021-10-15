خطبة الجمعة اليوم عن «النبي القدوة».. والأوقاف تبث تسجيلا صوتيا «فيديو»

قامت وزارة الأوقاف ببث تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة اليوم 8 ربيع الأول 1443 هجريا، الموافق 15 أكتوبر 2021، والذي يحمل عنوان «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته»، وتعد هذه هي الخطبة الصوتية الثامنة التي تقوم الوزارة ببثها عبر قناتها بموقع يوتيوب، حيث بثت 7 خطب صوتية من قبل حملت عناوين «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام، إعمال العقل في فهم النص الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا، المواساة في القرآن الكريم، حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

موضوع خطبة الجمعة اليوم

كما أعلنت وزارة الأوقاف أيضا نص موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته»، حيث أشارت إلى أنَّ الله (عز وجل) اصطفى نبيه (صل الله عليه وسلم) على الخلق جميعا فشرح صدره، وأعلى شأنه، ورفع ذكره، ومن عليه بكل صفات الكمال البشري، فكان (صل الله عليه وسلم) أكمل الناس خلقًا، وأطيبهم نفتًا، وأطهرهم قلبًا، وأسماهم فكرًا، وأحسنهم معاملة، حيث يقول الحق سبحانه: {وإنك لعلى خلق عظيم).

وواصلت الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته» قائلة إن: ​«المتأمل في حياة نبينا (صل الله عليه وسلم) يجد أنَّه كان يحق نعم القدوة للإنسانية جمعاء، فتراه (صل الله عليه وسلم) نعم الزوج، ونعم الأب، ونعم الجد، لا سيما أنه القائل (صل الله عليه وسلم): (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم بأهلي)».

النبي القدوة

وبعيدا عن نص موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته»، فإن هذه الخطبة تعد الثالثة خلال شهر أكتوبر، لاسيما وأنَّ الوزارة قد أعلنت عن 5 موضوعات دفعة واحدة من المقرر تعميمها على أئمة الأوقاف، بدأت بموضوع إعمال العقل في فهم النص «الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجا»، ثم فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام، بينما يتناول موضوع الخطبة الثالثة خلال شهر أكتوبر موضوع بعنوان: القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته، وتتناول الخطبة الرابعة خلال شهر أكتوبر موضوع بعنوان: النبي (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا، وأخيرا الخطبة الخامسة والتي تحمل عنوان: المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.