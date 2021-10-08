توعية المصلين بعدم حرق قش الأرز في خطبة الجمعة بالدقهلية

تناول خطباء مساجد الدقهلية اليوم، في موضوع الخطبة الثانية للجمعة، الحديث عن توعية المصلين عن خطورة حرق قش الأرز على المجتمع وإمكانية الاستفادة المادية من الحفاظ عليه وبيعه، في إطار التعاون بين إدارة الاعلام بجهاز شئون البيئة فرع الدقهلية، مع مديرية الأوقاف بالدقهلية بقيادة الشيخ صفوت المرسي وكيل وزارة الأوقاف، لتكثف التوعية بالمساجد للاستفادة من قش الأرز، من أجل التحذير من نوبات تلوث الهواء الحادة والاستفادة المثلى من الفوائض والمتبقيات الزراعية.

خطبة الجمعة الثانية في بعض مصانع الدقهلية

وقال الشيخ السيد عاشور، من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، في خطبة الجمعة الثانية بمسجد الصفا والمروة، في الدقهلية، إن الدين العام من يسامح فيه، كحرمة المال العام، أو حرمة الهواء الطلق، أو حرمة الماء، كمن يلقي القاذورات في الماء، أو من يقوم بحرق المخلفات الزراعية أو حرق المهملات فيؤذي كبار السن والشباب ويلوث الهواء، فمن يسامحك عند موتك، فالله سيسألكم عن كل شيء تفعلونه، فإياكم من حرق المهملات، أو تلويث المنافع العامة.

اجتماع بين الأوقاف والبيئة

وعقدت إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة فرع الدقهلية، مع مديرية أوقاف الدقهلية، اجتماع بحيث يتم تنبيه على الأئمة بالمساجد في الخطبة الثانية يتم خلالها نشر تنبيهات وزارة البيئة بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز وإعطاء الفلاحين والمواطنين كل الأرقام الخاصة بالتواصل مع الوزارة والفرع بالدقهلية ورؤساء اللجان المختلفة بالمنظومة وغرفة العمليات المركزية في القاهرة والفرع لحل أي مشكلة تحدث على الأرض.

يذكر أن وزارة البيئة نشرت مواقع جمع قش الأرز في الدقهلية وبلغ عددها 170 موقعا، تمكنت من جمع 260 ألف طن قش، وبلغت نسبة الحصاد 77% من محصور الأرز البالغ مساحته بنطاق الدقهلية 294 ألف و513 فدان، وتم التفتيش على 600 منشأة منها 450 ملتزم بالشروط البيئية، و 83 غير ملتزم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية معها