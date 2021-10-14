للمرة الأولى بعد انفصالهما.. دينا الشربيني دون عمرو دياب في مهرجان الجونة

تعود الفنانة دينا الشربيني مرة أخرى إلى مهرجان الجونة السينمائي، للمرة الأولى بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب، الذي كان حاضر برفقتها في الدورات السابقة، ونشرت صورة تجمعها بالفنان حسن أبوالروس متجهان إلى مطار القاهرة للسفر إلى مدينة الجونة، لحضور حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته، الليلة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصريين والعرب.

وشهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تواجد واضح للفنانة دينا الشربيني التي شاركت جمهورها عدد من اللحظات التي جمعتها بالهضبة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وذلك بخلاف اللقطات التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الفعاليات التي تواجد فيها الثنائي سويا، ومن أبرزها الحفل الغنائي الذي أقيم بعد حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان في عام 2019.

ولم تكن تلك الدورة الأولى التي يتواجد فيها الهضبة مع الفنانة الشابة، حيث كان متواجدا برفقتها في الدورة الثانية من المهرجان، ولكنهما لم يظهرا معا بشكل علني، ولكن التقط بعض المعجبين صورا تجمعها سويا أثناء تواجدهم برفقة أصدقائهم على هامش المهرجان.

الدورة الرابعة تشهد النهاية بين الثنائي الشهير

ولكن في الدورة الرابعة من المهرجان كانت العلاقة بين الثنائي الشهير على مشارف الانتهاء، بعد ما دبت بينهما الخلافات بشكل واضح، حيث توارى الثنائي عن الأنظار، بالرغم أن من ظهورهما معا في أحد اليخوت وفي الحفل الذي أحياه الهضبة بعد ختام المهرجان، وبالفعل تم انفصالهما بعد أشهر قليلة من المهرجان.

دينا الشربيني تعود إلى مهرجان الجونة السينمائي بـ «فلتت مني»

وتشارك دينا برفقة حسن أبو الروس في تقديم أغنية بعنوان «فلتت مني»، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، ولاقى مقطع الأغنية الذي قدمه «أبو الروس» عبر حسابه على «إنستجرام» بتفاعل واضح بين المتابعين الذي ينتظرون الأغنية الجديدة التي تجمعهما.