5 إجراءات لمواجهة تفشي كورونا في الجامعات.. تطبق السبت المقبل

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، السبت المقبل، تطبيق عدد من الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومواجهة المرض، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام الدراسة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وجرى التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتشديد على ارتداء الكمامة للجميع.

إجراءات الجامعات لمواجهة تفشي كورونا

واتخذت الجامعات عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها التوسع في التطعيمات، سواء للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، كما أكد رؤساء الجامعات أنّ نسب التطعيمات تجاوزت 100% بعدد من الكليات.

إجراءات الجامعات بدءا من السبت المقبل لمواجهة كورونا

- منع دخول أي شخص لا يكون حاصلا على تطعيم فيروس كورونا (كوفيد 19).

- التشديد على تقديم ما يثبت من أوراق تفيد بحصول التطعيم أو عدم حصوله وأسباب منع الحصول.

- التشديد على ارتداء الكمامة جلمعي منتسبي الجامعات.

- التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج من وإلى البوابات.

- التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية وتقليل التجمعات ومتابعة لحظية للطلاب.

وانتظمت الجامعات والمعاهد في أعمال الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021 السبت الماضي، حيث أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، جولات وأعمال تفقدية لسير الدراسة، فضلا عن متابعة جاهزية الجامعة للعام الجديد، وتنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات لاستقبال طلاب الكليات المختلفة، وتنظيم الدورات والأنشطة الطلاب المختلفة، وتخصيص فرق مختلفة من الطلاب والاتحادات لمعاونة وإرشاد الطلاب لكلياتهم وأقسامهم التعليمية المختلفة.