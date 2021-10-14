بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة يبحث كثيرون من ذوي الإعاقة عن رابط حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث جرى من خلاله حجز موعد للكشف الطبى، وبعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإرسال نتيجة الكشف الخاص بالمتقدم، لإدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى لإجراء التقييم الوظيفي من مكتب التأهيل.

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت «التضامن» رابط حجز كشف طبي من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن المرفق هنا، وتسجيل بياناتك.

- تأكد عند الدخول على رابط حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة» وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك ويجب الاحتفاظ به، حيث أكدت الوزارة أنه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، مشيرة إلى أن أول خطوة لدراسة حالتك هي التسجيل، ثم تستكمل باقي الخطوات.

- أخر خطوة بعد ملء البيانات، يظهر عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل، وإرفاق المستندات التالية:

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- 3 صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على التقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».