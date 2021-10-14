انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات بالجامعات الأهلية

أعلنت الجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والمنصورة الجديدة»، انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات «الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية»، ويتم إعلان المجموع الاعتباري لكل طالب على حسابه الشخصي بموقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، لجميع الطلاب الذين جرى تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.

مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية

وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، الكائن مقره في (96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب، على النحو التالي:

- السبت 16 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).

- الأحد 17 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).

- الإثنين 18 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).

- الثلاثاء 19 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).

- الأربعاء 20 أكتوبر المقبل: الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

وسيتم تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومي الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتباري الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريًا.