ارتفاع حصيلة ضحايا حريق تايوان إلى 46 قتيلا و41 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الخميس بمبنى سكني في مدينة «كاوشيونج» بتايوان إلى 46 قتيلا و41 مصابا، ووفق راديو فرنسا الدولي، وأكد عمدة المدينة تشين تشي ماي، أن المبنى كان يضم مطاعم وحانات و أدوار السينما.

فتح تحقيق في أسباب الحريق

من جهتها، طلبت الحكومة التايوانية فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث ، وفي السياق ذاته تابعت السلطات عمليات الإنقاذ والمساعدة للأسر المتضررة، وذلك بعد اشتعال النيران في المبنى المكون من 13 طابقا، وكانت إدارة الإطفاء قد أفادت أن الحريق دمر العديد من طوابق المبنى، و قال شهود عيان على الحادث أنّ المبنى قديم وتم تشييده قبل نحو 40 عاما، وأفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجار هائل صدر من داخل المبنى في تمام الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأفادت صحيفة «أبل ديلي»، أنه تم إرسال 12 شخصا إلى المستشفى في وقت سابق بعد العثور عليهم و تم التأكيد على الوفاة، بالإضافة أنه جرى إرسال 10 جثث من مكان الحريق إلى أماكن الدفن.

تفاصيل عدد ضحايا حريق المبنى

وكانت إدارة الإطفاء أصدرت بيانا نقلته وكالة الأنباء المركزية الحكومية، أن 52 شخصا تراوحت أعمارهم بين 10 و85 عاما أصيبوا جراء الحريق، وأفادت الإدارة أنه تم إخماد الحريق بعد عدة ساعات من الحريق، ويذكر أنّ نحو 120 أسرة كانت تقطن المبنى المحترق، واستطاعت الجهات المعنية من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من اشتعاله، وتم إرسال نحو 145 رجل إطفاء و72 سيارة إطفاء حريق.

انفجار تايوان 2020

ويذكر أنّ ذلك الحريق ليس الأول من نوعه الذي تشهده تايوان حيث اندلع العام الماضي حريق بداخل مصنع للأدوية جرّاء انفجار داخل المكان، وأسفر الحريق عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأفاد محققون أنه بالرغم من التدخل الفوري لرجال الإطفاء إلا أن الحريق استمر بسبب تسرب المواد الكيميائية بالمجاري، وأضاف أنه وجد شخص مصاب، وهو عامل أجنبي مهاجر من الفلبين يبلغ من العمر 30 عامًا.