ساويرس: المتضررون من الحريق الضيوف الـvip.. واقتربنا من ترميم المكان

انطلق المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي برئاسة انتشال التميمي، قبل قليل، وذلك لكشف التفاصيل الكاملة للدورة الخامسة المُقرر انطلاقها غدًا الخميس يوم 14 أكتوبر الجاري.

يسرا ومنة شلبي تحضران المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

ويشهد المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا في مدينة الجونة، حضور عدد كبير من القائمين على المهرجان وعدد من الفنانين، أبرزهم سميح ساويرس ونجيب ساويرس وانتشال التميمي وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، فضلًا عن الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وإيناس الدغيدي وأروى جودة ومنة شلبي وتامر عشري وكمال زادة.

سميح ساويرس: جار الانتهاء من ترميم أثار الحريق

ومن جانبه، قال المهندس سميح ساويرس، إن المتضررين من حريق المقر الرئيسي لحفل الافتتاح هم الضيوف الـvip، حيث إن المكان المخصص لهم هو الذي تضرر من الحريق.

وأشار سميح ساويرس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالجونة، إلى أن العمال بدأوا فعليًا إصلاح ودهان مكان الحريق، قائلًا: «اللي ييجي بكرة ومعرفش بالحريق مش هيحس بحاجة».

وقدم سميح ساويرس، الشكر لرجال أمن الغردقة، لدورهم الكبير في انتهاء الأزمة والسيطرة على الحريق في وقت سريع.

تفاصيل حريق مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي، محركات البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، وذلك فور نشوب حريق في قاعة المؤتمرات التي تشهد فعاليات مهرجان الجونة، وذلك إثر وقوع ماس كهربائي، حسبما صرح سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث جرت السيطرة على الحريق، وسط وقوع إصابات عديدة، وتم نقلها إلى مستشفى الجونة لتلقي العلاج اللازم.

وحرص سميح ساويرس، على تفقد مكان الحادث، بشأن الوقوف على التفاصيل كافة، فضلًا عن زيارة المصابين داخل المستشفى بشأن الاطمئنان على حالتهم الصحية.