انتظمت الدراسة في الجامعات الخاصة في يومها السادس منذ انطلاقها يوم السبت الماضي، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كما تواصل بعض الجامعات الخاصة تلقي طلبات الالتحاق بالكليات المختلفة تنفيذًا لقرارات الأعلى للجامعات الخاصة.

ويبحث الآلاف من الطلاب عن مصاريف الجامعات الخاصة 2021، وكذلك مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021، وغيرها من الجامعات الخاصة كجامعة مصر و6 أكتوبر والجامعة الحديثة والجامعة البريطانية في مصر.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021-2022

وعن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021، أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي منذ فتح باب التسجيل لرغبات الالتحاق بالجامعات الخاصة 2021، عن المصروفات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 للطلاب المصريين وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، وذلك بالجنيه المصري، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لتقديمها للالتحاق بالكليات، مع التأكيد على عدم وجود أي اختبارات للقبول، موضحة أن طرق سداد المصروفات الدراسية للكليات المختلفة بالجامعة يتم عن طريق الإيداع في الحساب البنكي للجامعة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 2022:

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 165 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

- مصاريف كلية علاج طبيعي: 80 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه في العام الدراسي في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية التصميم والفنون الإبداعية: 55 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية الإعلام «إنجليزي»: 45 ألف جنيه في العام الدراسي 2021-2022.

- مصاريف كلية الإعلام «عربي»: 40 ألف جنيه في العام الدراسي في العام الدراسي 2021-2022.