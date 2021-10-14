كاميرا تفضح سائق تاكسي استولى على محفظة شاب في الإسكندرية «فيديو»

استولى سائق تاكسي في الإسكندرية على محفظة شخص أثناء شراءه بعض الحلويات من «كشك»، بعدما نسى الأخير المحفظة على طاولة المحل، بعد أن أخرج ثمن المشتريات منها، قبل أن يستولى سائق التاكسي عليها مستغلا سهو صاحبها بدلا من تنبيهه وإعطائه إياها.

كاميرات المراقبة ترصد سرقة سائق تاكسي محفظة

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مصور من كاميرات المراقبة رصد وجود شاب أمام الكشك يشتري الحلويات في ذات الوقت الذي تصادف فيه وصول تاكسي ونزول سائقه إلى الكشك من أجل الشراء، إلا أن الشاب بعد أن أخرج محفظته ووضعها على الطاولة ودفع المبلغ المطلوب منه ترك المحفظة وترجل.

في ذلك الوقت رأى سائق التاكسي المحفظة فطلب من صاحب الكشك شيء ليشغله ثم استولى على المحفظة ووضعها تحت الإبط ومن ثم أخذ ما أراده ودفع ثمنه وذهب إلى سياراته مستوليا على المحفظة.

صاحب المحفظة ينشر المقطع ويطلب المساعدة

وقال محمد الحماقي، صاحب المحفظة، أنه نشر ذلك المقطع بعدما عاد إلى الكشك ولم يجد محفظته وبينت الكاميرات ما حدث، أملا منه في العثور على السائق لإعادة محفظته.

3 آلاف جنيه وكروت فيزا ومعاش داخل المحفظة

وأضاف لـ«الوطن»، أن الواقعة حدثت منذ 3 أيام في منطقة بحري لافتا إلى أن المحفظة تضم 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى عدد من كروت السحب الالكتروني والبطاقة الشخصية وكارت معاش والدته، ما يمثل أزمة كبرى نتيجة ضياع تلك الكروت الهامة بالإضافة إلى المبلغ المالي الذي تصادف سحبه من الماكينة قبل الواقعة مباشرة، مؤكدا أن ما حدث يؤكد عدم أمانة الشخص الذي استولى على محفظته وناشد من يتعرف عليه بالتواصل معه.