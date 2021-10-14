الإسكندرية تواجه الشتاء بـ27 فتحة صرف جديدة

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى، تمهيدا لاستقبال موسم الشتاء، وبالتحديد في المنطقة الغربية التي تشهد أزمة كبرى بسبب تراكم المياه في شوارع حي العجمي، كل عام، ما استدعى إنشاء 27 شنيشة لتسهيل تصريف مياه الأمطار مع تطهير ورفع كفاءة الشبكات.

الشنايش الجديدة في حي العجمي

وأكد السيد موسى، رئيس حي العجمي، غرب الإسكندرية، رفع كفاءة منظومة تصريف الأمطار بنطاق الحي، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال لجنة تسليم شنايش تصريف الأمطار التي تم إنشاءها بواسطة منطقة العجمي للصرف الصحي بالشوارع المطورة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2020 - 2021 لأعمال الرصف والمنفذة من قبل مديرية الطرق بمنطقة أبو يوسف.

وأضاف «موسى»، في بيان صحفي، أن الشنايش الجديدة شملت شوارع «العلوم الإدارية، حلواني لي روا، مسجد قباء»، وتم تطهير واختبار الشنايش من قبل منطقة العجمي للصرف الصحي قبل دخولها للخدمة .

متابعة صيانة الصرف الصحي في الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية بمنطقة العامرية للوقوف على موقف التطهير بالمنطقة وتفقد حالة المحطات وسير العمل بالمنطقة.

كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع «إبراهيم صالح»، لمتابعة سير العمل بالمحطة وأعمال وخدمات الصيانة الدورية، وتابع أعمال تطهير ورفع كفاءة شبكات الطريق الصحراوي ومشروع دوران برج العرب، وأعمال تطهير مطلع كوبري الثروة السمكية من الطريق الصحراوي.

نافع: تزايد شدة النوات كل عام عن العام السابق

وأكد رئيس الشركة أهمية رفع كفاءة المحطات لمحاولة إستيعاب كمية الأمطار الكثيفة التي تسقط على المحافظة وأضاف في بيان صحفي، أنه من الملاحظ تزايد شدة النوات كل عام وعليه يجب أن نعمل جميعا على قلب رجل واحد مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة النوات القادمة، مشيراً إلى أن كل مجهود من العاملين بالشركة له مردود إيجابي على راحة المواطنين .