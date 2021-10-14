التحفظ على 800 كيلو جبن فاسد في الإسكندرية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، على 800 كيلو جرام جبن فاسد ومتعفن في مخزن بالإسكندرية، خلال حملة لتشديد الرقابة التموينية على السلع الغذائية و ثلاجات الحفظ والتأكد من التراخيص.

وشنت إدارة شرق التموينية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة وإشراف فريد شوقي رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين حملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بمنطقة أبيس به كميات من الجبن الواضح عليه مظاهر الفساد والتعفن والتغير فى الخواص حيث تم التحفظ على عدد 140 كرتونة جبن داخل كل كرتونه 12 علبة بإجمالي 800 كجم جبن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

60 محضرا تموينيا شرق الإسكندرية

في سياق متصل، قامت إدارة تموين شرق بتحرير 60 محضرا بينهم 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي .

كما تم تحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد 6 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، فيما شدد وكيل وزارة التموين على استمرار تنظيم الحملات لفرض الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.