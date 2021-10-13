ضبط 200 ألف قطعة حلاوة بدون بيانات داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من ضبط 200 ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات وتواريخ صلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة استعداداً لاستقبال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، في ظل انتشار حلوى المولد، وحرصاً على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

حملات على أسواق ومصانع حلاوة المولد النبوي في الإسكندرية

وبدأت واقعة ضبط تلك الحلويات حين قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع هيپة الرقابة الإدارية، بشن حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية.

ضبط مصنع حلاوة المولد بالإسكندرية لعدم تدوين بيانات عليها

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان، يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد، بدون تواريخ صلاحية وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

تحريز عدد 200 ألف قطعة حلوى المولد من المصنع

وتم تحريز عدد 200 ألف قطعة حلوى المولد منتج نهائي، انواع مختلفة «سودانية، حمصية، لديدا، ملبن»، بعضها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، والبعض الآخر ببيانات غير كاملة ومخالفة لمكان التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.

موعد إجازة المولد النبوي في مصر

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر عام 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة المولد النبوي الشريف.