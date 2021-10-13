احتفالية لتكريم أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء مصطفي أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية، ضمن احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

احتفالية لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمصابين بالشرقية

حضر الاحتفالية اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشرطية والعسكرية ونواب البرلمان وأسر الشهداء والمصابين.

القوات المسلحة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه

وأكد محافظ الشرقية أن القوات المسلحة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه للحفاظ على أمنه وإستقراره ورفع رايته خفاقة إلى عنان السماء، وأضاف قائلاً: «كُتب علينا الشهادة لحماية الأمن الخارجي والداخلي وحماية العقول والتصدي لحروب الجيل الرابع والحفاظ على عقول أبنائنا وتوعيتهم بحجم التحديات والمخاطر التي تُحاك للبلاد للمضي قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي .. من موقعي هذا أرسل تحية لشهداء العلم والمعرفة وشهداء الأرض والعرض».

نصر أكتوبر المجيد

وأضاف محافظ الشرقية أن نصر أكتوبر المجيد ستظل ذكراه راسخة في أذهان المصريين ودرسا للأجيال المتعاقبة نستلهم منه قيم التضحية والفداء للدفاع عن تراب الوطن الذي به نحيا وعلى أرضه نموت ومن أجله نعمل لترتفع قامته بين الأوطان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وطناً آمناً مطمئناً مستقراً.

ومن جانبه أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن القوات المسلحة المصرية تحرص على تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية تقديراً لهم وترسيخاً لمعاني نبيله وقيم سامية نابعة من المؤسسة العسكرية التي تقدر بطولات وتضحيات أبنائها على مر التاريخ، لافتاً إلى أن نصر أكتوبر سيظل مسجل بأحرف من نور في سجل العسكرية المصرية وستظل أرواح شهداء الوطن حية ترفرف في جنات نعيم فلولاهم ما ارتفعت راية الوطن.

وخلال الإحتفالية نقل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكداً أن الجمعية تعمل على توفير كافة سُبل الدعم والمساندة لأسر الشهداء والمصابين خلال الحروب السابقة أو الأحداث الإرهابية التي مرت بها البلاد وستظل داعماً قوياً لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، تحدث فيها عن منزلة الشهداء في الدنيا والآخرة، وعن المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام، حيث قال إن الجهاد في الإسلام شُرع لحماية الإنسان والأديان والأوطان وليس لقتل أو عنف أو هدم وإنما لبناء حضارة والتعايش سلمي.

كما تم تقديم عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «حلم الشهيد»، مقدم من إدارة الشؤن المعنوية بالقوات المسلحة لنستلهم منه الإرادة والعزيمة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق كرامة الإنسان وليعيش في أمن وأمان.

وقام محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ومدير الأمن بتكريم 15 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية ومصابي العمليات الحربية، بمنحهم هدايا عينية ومالية تكريماً لما قدمه الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن .

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير الأمن تقديراً لدورهما في تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.