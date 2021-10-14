لقى قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح الباب لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، ترحيبًا كبيرًا من المواطنين المصريين رغبة في الاستفادة من الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة للمواطنين عبر السلع التموينية، ويبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن رابط موقع إضافة المواليد لبطاقات التموين 2021 وزارة التموين، ليتمكنوا من الحصول على الدعم الحكومي.

ويشهد موقع مصر الرقمية أو دعم مصر كثافة في الإقبال من المواطنين لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين وأيضا إضافة أفراد الأسرة الذين لم يقيدوا من قبل، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة رفع الحد الأدنى للدخل المقيدين في بطاقات التموين إلى 2400 جنيه، و1500 للمعاش الشهري لرب الأسرة.

رابط موقع إضافة المواليد لبطاقات التموين 2021 وزارة التموين

وتيسيرًا على القارئ تقدم «الوطن» خدمة للقراء، تتيح رابط موقع إضافة المواليد لبطاقات التموين 2021 وزارة التموين من هنـا، حيث أعلنت الوزارة الفئات التي لديها أحقية إصدار بطاقات تموين مع إضافة المواليد على هذه البطاقات حديثة الإصدار.

الفئات المستحقة للدعم التمويني:

وحددت الوزارة الفئات المستحقة للدعم الحكومي، والمتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة دعم مصر، وهم: «المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، المستحقون لمعاش السادات، المستحقون لمعاش مبارك، المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، القصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، العمالة المؤقتة، العاملون بالزراعة، البائعة الجائلون، عمال التراحيل، السائقون، المهنيون، الحرفيون، المتعطلون ومن في حكمهم، وذوي الاحتياجات الخاصة».

وتخصّص وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند إضافة المواليد لبطاقة التموين، بالنسبة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد 200 جنيه شهريًا و600 رغيف على مدار الشهر.

، حيث تصرف الأسرة بواقع الـ200 جنيه حصة أساسية من السلع عبارة عن «32 كيس أرز و8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت»، كما يمكن للأسرة أن تقوم بشراء أيٍّ من السلع الأخرى التي تقدمها الوزارة، بباقي المبلغ المخصص لها، والتي يصل عددها إلى 28 سلعة بمنافذ التموين.