انهيار بئر ارتوازي على عاملين أثناء حفره بمدينة الطور في جنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما، في انهيار بئر ارتوازي أثناء حفره بإحدى مزارع محافظة جنوب سيناء.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من بلال عبد الخالق صاحب مزرعة بقرية «الوادي»، التابعة لمدينة طور سيناء، أفاد خلاله بانهيار بئر ارتوازي أثناء حفره على العمال ولم يستطع انتشالهما من تحت الأنقاض.

وعلى الفور، كلف مدير الأمن، الدفاع المدني والمباحث بالانتقال إلي موقع الحادث وتبين انهيار البئر بالكامل على اثنين من العمال هما «مصطفي محسن بكري، طالب مقيم بحلوان في القاهرة، و حسن عبد الله عباس، مقيم بمركز زفتى في الغربية»، وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن البئر انهار لأن الأرض هشة وضعيفة وسهلة الإنهيار بسبب طبيعتها.

وقال الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات، إنه انتقل إلى موقع الحاث، لتقديم المساعدة وانتشال الجثتين من تحت البئر،لافتا إلى فشل محاولات انتشال الجثتين نظرا لطبيعة التربة المنهارة.

وكشفت المعاينة أن البئر بعمق نحو 13 مترا ومن الصعب الحفر مرة أخرى إلا بوجود سواتر أسمنتية لمنع انهيار التربة مرة أخرى.

فيما كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بضرورة متابعة الحادث ومحاولة استخراج الجثتين.

وقال «فودة»، في بيان صحفي، اليوم، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطرق وجهت لإرسال حفار للمنطقة المنكوبة لاستخراج جثتي الشابين من تحت الأنقاض، لكن السيارة التي تحمل الحفار اصطدمت بكوبري المشاة في حي الزهراء ما أدى إلى انهيار الجزء الأيمن من الكوبري علىكابينة السيارة النقل وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة من موظفي المحافظة.