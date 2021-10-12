تسليم 161 جهازا تعويضيا لذوي القدرات الخاصة في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تهتم بذوي القدرات الخاصة وتوفر لهم كل ما يحتاجونه، مضيفا أن الرئيس أصدر قانون ذوي القدرات الخاصة منذ عامين وجرى العمل به لتوفير الحماية الاجتماعية لفئة كبيرة من الشعب كانت لا تحصل على حقها كاملا.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتحقيق مطالب ذوي القدرات وإشراكهم في كل المؤتمرات، موضحا أنه حضر حفل مدرسة التربية أمس واستمع إلى فقرات غنائية موسيقية قدمها الطلاب ذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن أي شخص من ذوي القدرات.

جاء ذلك خلال حفل تسليم أجهزة تعويضية لذوي القدرات الخاصة بمدينتي دهب وطور سيناء، اليوم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد صابر نائب قائد قوات شرق القناة، محمد عبد الرحمن نائب مؤسسة مصر الخير، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

توزيع 161 جهازا تعويضيا لذوي القدرات

وقالت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، إن قافلة الخير التي أرسلتها قوات شرق القناة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينتي الطور ودهب، وقعوا الكشف الطبي على عدد كبير من الذين يعانون من إعاقات حركية وسمعية وبصرية، وجرى حصر المستحقين.

وتابعت أنه جرى حصر 161 حالة إعاقة سمعية وحركية لنحو 100 شخص في دهب وطور سيناء، من ذوي القدرات لصرف أجهزة تعويضية تنوعت ما بين سماعات وأطراف صناعية، ولاب توب ناطق، وبلغ إجمالي قيمة الأجهزة التعويضية نحو مليون جنيه.

وقدمت النائبة الشكر للقوات المسلحة التي تسعى لمساعدة ذوي القدرات الخاصة، وأشادت بمؤسسة مصر الخير التي تقدم المزيد من المساعدات لذوي القدرات الخاصة.

تعرف علي أنواع الاجهزة التعويضية

وبلغت الأجهزة التعويضية التي جرى صرفها من مؤسسة مصر الخير لذوي القدرات بمحافظة جنوب سيناء، 161 جهازا بقيمة إجمالية مليون جنيه تقريبا، وهي عبارة عن 123 سماعة لضعاف السمع، 8 أطراف صناعية، 12 كرسيا متحركا كهربائيا، 2 حذاء طبي، 2 لابتوب ناطق لاثنين من الطلاب غير المبصرين، 13 عصا بيضاء، وكرسي متحرك يدوي.