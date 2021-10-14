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الزراعة: طرح البيض والدواجن بأسعار مناسبة للجميع في المنافذ الحكومية قريبا

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الوطن
06:30 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
السيد القصير وزير الزراعة يبحث مع محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن

السيد القصير وزير الزراعة يبحث مع محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن، طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة، بأسعار مناسبة، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وزير الزراعة: اتحاد الدواجن على استعداد لتلبية احتياجات كل المنافذ الحكومية

وقال وزير الزراعة، إن اتحاد الدواجن على استعداد لتلبية احتياجات كل المنافذ الحكومية الأخرى، مؤكدا أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، التي تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء، ويستوعب نحو 4 ملايين فرصة عمل، وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات.

الدولة حريصة توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة

وأشار إلى أن الدولة حريصة توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج، مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

حضر اللقاء الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن.

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