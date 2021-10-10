وزير الزراعة: تقديم قروض للفلاحين بدون فوائد لمدة 10 سنوات

وجه السيد القصير وزير الزراعة، مسئولي البنك الزراعي المصري بدعم كافة المزارعين من خلال تقديم قروض بدون فوائد لمدة 10 سنوات؛ لتنفيذ خطط تحويل الري المطور، ورفع كفاءة المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الزراعة برفقته الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ورئيس البنك الزراعي المصري لمناقشة قضايا المزارعين ورؤساء الجمعيات والإدارات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتماما موسعا من خلال تدشين لجان رقابية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، فضلا عن توقيع غرامات فورية على المزارعين المخالفين، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الزراعة لإعادة تدوير قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوي.

المبادرة القومية لتطوير الري

وأشار إلى أن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، والتي تنفذها وزارتا الزراعة والري تستهدف تبطين المساقي وإعادة تأهيلها لزمام قدره 4 ملايين فدان بالأراضي القديمة كمرحلة أولى من متطلبات التحول للري الحديث، فضلاً عن تنفيذ شبكات الري الحقلي وذلك بالرش والتنقيط، بهدف حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها.

ولفت إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين بزيادة إنتاجيتهم ودخولهم.

وعن افتتاح فروع جديدة للبنك الزراعي، أكد وزير الزراعة، أن تلك الفروع تعتبر إضافة قوية لسلسلة البنوك الزراعية المصرية المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي يُعَدْ أحد أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر وأكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، والذي يمتلك أكثر من 1210 فروع لتغطية كافة القطر المصري.

ومن جانبه، أشاد محافظ الغربية بالخدمات التي يقدمها البنك الزراعي؛ كونه واحداً من أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتطورة المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية، والتي تخدم ساكني القرى، فيقدم تمويل للزراعة والقطاعات المرتبطة بها «الحيواني، الداجني، السمكي، المناحل، الآلات والمعدات الزراعية، أنظمة ومعدات الري»، موجهاً بعقد اجتماع مع مديري البنوك على مستوى المحافظة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب مشاركة البنك ضمن القوافل التي تنظمها المحافظة لتوعية الفلاح بأهمية الشمول المالي وكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.

مواجهة الفقر المائي

وأكد وزير الزراعة، حرصه على تفقد حقل الري المطور بقرية شبراقاص مركز السنطة، مشيرا إلى أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر أحد أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها حالياً، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية إلى الانتهاء من تنفيذ بروتوكولات مع وزارة الزراعة تستهدف تنمية وتطوير القرى المنتجة، مشيرا إلى تحسين وتنمية ثروات مزارعيها ضمن الاستثمار التنموي تزامنا مع تنفيذ روية القيادة السياسية وتنفيذ حياة كريمة.

9 مجمعات زراعية وبيطرية بمركز زفتى

وأوضح محافظ الغربية أنه من المقرر إنشاء 9 مجمعات زراعية وبيطرية داخل مركز زفتى بتكلفة إجمالية 46.8 مليون جنيه لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية، لافتا إلى استمرار العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية بوتيرة سريعة لضمان انتهائها في الوقت المحدد.

تطبيق الخدمات المصرفية والمالية

وبدوره، أكد المحاسب علاء فاروق، أن البنك يقدم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وبرامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهما؛ بتفقد أعمال بناء وتشييد المركز المجمع الزراعي البيطري بقرية نهطاي مركز زفتى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، وتم وضع طبقة الأساسات وجار الانتهاء من الدور الأول.