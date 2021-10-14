مفاجأة.. طالبة الهرم استغاثت بصديقتها بعد ابتزازها من لاعب ناد شهير

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إنهاء طالبة الهرم لحياتها بعد ابتزازها من قبل صديقها بـ«صورة خاصة»، عن أن «خلود» طالبة معهد السياحة والفنادق استغاثت بصديقتها «ياسمين» وقالت لها «إلحقيني باقي 3 دقايق وهيبعت الصور لأمي»، في إشارة إلى تهديد لاعب نادٍ شهير لها، بإرسال الصورة الخاصة التي يمتلكها إلى والدتها ثم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، إذا لم ترسل له صورًا وهي عارية.

إنهاء طالبة الهرم لحياتها بالقفز من الطابق العاشر

وأوضحت تحقيقات النيابة أن صديقة طالبة الهرم أخبرتها بالتماسك والدخول على منصة وزارة الداخلية وتحرير محضر بتعرضها للابتزاز وأن أجهزة الأمن سوف تتحرك لفحص البلاغ، لكن طالبة الهرم لم تهتم بحديث صديقتها «ياسمين» وأسرعت في إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق العاشر فسقطت على الأرض جثة هامدة، وفوجئت والدتها بوفاة ابنتها عندما سمعت صوت ارتطام جثمانها بالأرض وتبعه صرخات الجيران والمارة.

صديقة طالبة الهرم شاهدة على الابتزاز

وتحدث المحامي أحمد حمزة البحقيري لـ«الوطن» عن أن «ياسمين» صديقة طالبة الهرم، سوف تدلي بشهادتها أمام النيابة العامة، لأنها شاهدة على الابتزاز لخلود وطلب وطلب صورها العارية، وأن النيابة تواصل تحقيقاتها في الواقعة لبيان أسباب الحادث، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا من أسرة الطالبة «خلود» بإنهاء حياتها عن طريق إلقاء نفسها من الطابق العاشر بعد أن ساءت حالتها الصحية بسبب ابتزازها من قبل صديق تعرفت عليه من على منصة «فيس بوك»، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وعاينت مكان سقوط الفتاة.