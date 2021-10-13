طالبة تنهي حياتها بالهرم.. هددها صديقها بإرسال صورها المخلة لوالدتها

أنهت طالبة بمعهد السياحة والفنادق حياتها، بالقفز من الطابق العاشر بمنطقة الهرم، بعدما هددها صديقها بنشر صور عارية لها، بسبب رفضها إرسال صور جديدة له، وبيّنت التحريات والتحقيقات الأولية في الحادث أن المتوفاة كانت تربطها علاقة عاطفية بلاعب ناشئ في نادٍ شهير، ويدرس في أكاديمية الطيران، واعتادت إرسال صور خاصة له.

تهديد وابتزاز

وأكدت التحريات والمناقشة حول الحادث أن صديق المتوفاة طلب منها إرسال مزيد من الصور المخلة، إلا أنها رفضت، فبدأ تهديدها بإرسال الصور السابقة لوالدتها وفضح أمرها.

وأوضحت التحريات أن صديق المتوفاة أصرّ على طلبه، بينما تمسكت هي بالرفض، وأمام إصراره على طلبه وتهديده لها، قررت إنهاء حياتها بالقفز من الطابق العاشر بمنزل الأسرة بمنطقة الهرم، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوفاة الطالبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واقعة مشابهة

وتعد حالة فتاة «حي الهرم»، الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث أنهت طفلة حياتها شنقا، داخل منزل الأسرة في منطقة بولاق الدكرور، السبت الماضي، بعدما نهرتها والدتها بسبب استخدام تطبيق تيك توك، والتحدث إلى الشباب من خلاله، وكسرت هاتفها المحمول، ما تسبب في حالة نفسية للمتوفاة وأنهت حياتها، وأمرت النيابة العامة بتشريحها، وبيان سبب الوفاة.

وقال والدا الطفلة إنها كانت تعمل في مستشفى شهير بالمقطم، وإن والدتها نهرتها بسبب استخدام الهاتف المحمول، وهو ما دفعها لإنهاء حياتها.