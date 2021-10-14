غدا.. مهرجان الجونة يعقد مؤتمرًا صحفيًا لـ«السقا» بعد تكريمه

تقيم إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مؤتمرًا صحفيًا، للفنان أحمد السقا، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمناسبة حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي المقرر أن يتسلمها مساء اليوم، خلال حفل افتتاح المهرجان المقام داخل مركز المؤتمرات بمدينة الجونة الساحلية.

ومن المُقرر أن يتحدث أحمد السقا عن مشواره الفني خلال المؤتمر الصحفي، وعن التكريم الذي حصل عليه تقديرًا لدوره الكبير في صناعة السينما، كما سيستعيد ذكريات مشواره السينمائي المليء بالمحطات المهمة التي صنعت نجوميته.

السقا: شرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي

وعلق أحمد السقا على إعلان تكريمه من المهرجان قائلاً في بيان صحفي صادر عن إدارة الحفل: «شرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام، بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني».

وأضاف أحمد السقا: «أنا ممتن جدا لهم، جنبًا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة».

موعد انطلاق حفل افتتاح الجونة السينمائي

وينطلق مساء اليوم الساعة السادسة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعد تمكن إدارة المهرجان من السيطرة على أزمة الحريق التي نشبت صباح أمس، ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وعلى رأسهم الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وإلهام شاهين، وسمية الخشاب، وليلى علوي، وهالة صدقي، وغيرهم من الفنانين.

القنوات الناقلة للمهرجان

تشارك الفنانة منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، بينما يشارك كلاً من المخرجين كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، كما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، وسيتم بث فعاليات المهرجان عبر قناة on tv الفضائية.