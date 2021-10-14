فوه تنفي نشوب حريق بسبب قش الأرز بقرية قبريط: «مزارع بيولع في حشائش»

نفى المهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، ما تداولته صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول نشوب حريق، وقيام المزارعين بحرق قش الأرز على طريق «فوه - دسوق» بعد مضرب الأرز بالقرب من قرية قبريط، مؤكداً أن مواطنا حرق بقايا حشائش على أطراف أرضه الزراعية.

وقال رئيس مركز ومدينة فوه لـ«الوطن»، إن الأرض محل الواقعة تقع على طريق «دسوق - فوه» بين قريتي السالمية وقبريط، بعد أحد مضارب الأرز، مضيفا «مزارع بيولع في حشائش، مش حرق قش الأرز».

وأكد رئيس المدينة أنه وجه مدير الجمعية الزراعية ورئيس القرية، إلى المكان وتبين أن مزارعا حرق بقايا حشائش لتجهيز أرضه للزراعة القادمة، وظن مواطنون أن حريقا نشب في قش الأزر، موجها باتخاذ مايلزم من إجراءات حيال خطأ المزارع.

انخفاض معدلات حرق قش الأرز

وشهدت محافظة كفر الشيخ، هذا العام انخفاضا في معدلات حرق قش الأرز بهذا الموسم، عن الأعوام الماضية، حيث يقوم المزارعون بكبس قش الأرز وبيعه لتحقيق عائد ربحي، بينما يقوم آخرون باستخدامه كأحد مدخلات علف المواشي بدلاً من حرقه.

ونشرت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وجهاز شؤون البيئة بطنطا وديوان عام كفر الشيخ، فرقا لجمع قش الأرز ونقاط التجميع لتشجيع الفلاحين على بيع القش وعدم حرقه حفاظا على صحة المواطنين، وحفاظا على البيئة، وذلك في إطار مكافحتها للسحابة السوداء بالمحافظات التي يقوم مواطنوها بزرع محصول الأرز.