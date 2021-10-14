فتاة تقتل طفلها فور ولادته وتلقي به على سلالم العقار «تفاصيل»

على سلالم إحدى المنازل بمنطقة البدرشين، تسللت تلك الفتاة التي لم يتعدى عمرها الـ 23 عامًا إلى مدخل المنزل، تخطو بخطواتِ حذرة حتى لا يشاهدها أحدهم، أثناء حملها طفلًا صغيرًا متوفى لم يتجاوز عمره يومًا واحدًا، وقد جاءت إلى المكان من أجل التخلص منه بعدما حملت به سفاحًا من خطيبها السابق.

الفتاة تترك طفلها المتوفى ملقى على سلالم العقار

وبهدوء وحذر تسللت الفتاة بعدما تخلص من طفلها الذى لم يمر على وجوده فى الحياة 24 ساعة، وهى تلتفت بنظرها يمينًا ويسارًا وإلى الأعلى، ثم وضعت الطفل على سلالم المنزل، وعادت حيثما جاءت إلى منزلها دون أن يكشفها أحدهم، وتركته يلقي مصيره المجهول ملقى على سلالم إحدى العقارات.

أحد الأهالى يعثر على الطفل المتوفي

أما عن الطفل الصغير الذى لم يتعد عمره 24 ساعة، فقد تركته أمه جثة هامدة على سلالم المنزل، وبالصدفة وأثناء دخول أحد الأهالى إلى المنزل، لاحظ وجود الطفل جثة هامدة، فأخبر قاطني العقار، وقاموا بإبلاغ رجال المباحث بما حدث، وحضر رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وقامت النيابة بمعاينة جثة الطفل الصغير، ولم يكن به أى اصابات على جسده.

المباحث تكشف غموض الواقعة

كثف رجال مباحث قسم شرطة البدرشين من جهودهم لكشف غموض الواقعة حتى تم كشف لغز الجريمة، والتوصل إلى أن أم الطفل هى من تخلصت منه، بعدما حملت سفاحًا من خطيبها السابق البالغ من العمر 27 عامًا ويعمل ممرضًا، بعدما نشأت بينهما علاقة غير شرعية، فلجأت إليها من أجل أن يجد حلًا فى مشكلتها، ولكنه تخلي عنها وتركها، وتم فسخ خطوبتهما.

فى تلك اللحظة، وجدت الفتاة نفسها فى أزمة كبيرة دون حل، فقامت بإجهاض طفلها، وفكرت فى طريقة من أجل التخلص منه، فوضعته على سلالم إحدى المنازل الموجودة بمنطقة البدرشين، حينها كان الطفل قد غادر الحياة، ثم فرت هاربة، حتى تمكن رجال المباحث من ضبطها، وتم ضبط الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الطفل، كما استمعت إلى أقوال الشاب.