30875 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30875 طنا، تشمل 6150 طن رمل، و1405 طن فلوسبار، و12000 طن ملح، و1400 طن مولاس، و6740 طن يوريا، و2100 طن فوسفات، و1080 طن نترات.

47133 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47133 طنا، تشمل 4795 طن قمح، و5216 طن سكر، و2359 طن إبلاكاش، و995 طن رخام، و15040 طن خردة، و2457 طن حديد، و2329 طن فول، و14000 طن سلاج، و736 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 242 طنا.

1890 حاوية إجمالي حركة الصادر بميناء دمياط

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1890 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وفلفل وزعتر وبصل وفول وكراوية)، وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن ونيوزيلندا وإنجلترا والهند وإيطاليا وباكستان وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة وهونج كونج.

128354 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة بمسناء دمياط 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2259 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128354 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145877 طنا.