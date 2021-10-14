ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم مالطا محملة بـ72 ألف طن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 سفينة، من بينها ناقلة الغاز المسال (ARISTIDIS I)، والتى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 72 ألف طن من الغاز المسال.

رئيس هيئة ميناء دمياط يأمر برفع حالة الاستعداد

وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة الميناء، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

حركة الصادر بلغت 25504 أطنان

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25504 أطنان تشمل: 4200 طن رمل، و3600 طن ملح، و2800 طن مولاس، و7810 أطنان يوريا، و1400 طن فوسفات، و1294 طن نترات، و4400 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20544 طنا تشمل: 8285 طن قمح، و1800 طن سكر، و2042 طن أبلاكاش، و1575 طن رخام، و4588 طن خردة، و1621 طن حديد، و1749 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 633 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وملوخية)، وحاصلات زراعية (ريحان وليمون وبصل وفول وكراوية)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وإنجلترا وهولندا وإيطاليا ومالطا وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة والصين.

131072 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 677 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3235 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142844 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4229 شاحنة.