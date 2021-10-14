حظك اليوم برج القوس الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية مرحة، يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر بشكل مستمر، كما أنه يسعى إلى الابتعاد عن الحياه الروتينية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وقد تحقق تواصلا وتوافقا مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.