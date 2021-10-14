حظك اليوم برج الحوت الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز بأنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم ملاحظا.. تراقب في صمت وعليك أن تبقى متحفظا ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.