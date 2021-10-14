حظك اليوم برج الدلو الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الدلو بالصراحة الشديدة، لكنه لا يرغب في إيذاء الآخرين، هو فقط يعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يمنحك قدرة على التواصل ويجذب إليك الكثيرين خاصة الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.